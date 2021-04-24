В США российские АПЛ назвали грузовиками с ракетами

Атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» Военно-морского флота (ВМФ) России представляют серьезную угрозу для противника, пишет американское издание 19FortyFive.

В публикации российские субмарины называются подводными грузовиками с крылатыми ракетами. Издание отмечает, что, в отличие от АПЛ проекта 885 «Ясень», новые подлодки стали менее шумными и более мощными.

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В частности, утверждается, что АПЛ проекта 885М «Ясень-М» способны выполнять залповый пуск ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс». Согласно изданию, данные субмарины в перспективе получат гиперзвуковые ракеты «Циркон», что может сделать АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «серьезной угрозой».

В апреле американский журнал The National Interest написал, что российский (советский) сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с крылом изменяемой стреловидности — это просто гигантский «ракетный грузовик» в небе.

В декабре 2020 года генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что две АПЛ проекта 955А «Борей-А», контракт на строительство которых с Минобороны России был заключен в июле 2020 года, будут названы «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин».