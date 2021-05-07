Путин поговорил с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Главы двух государств обсудили международную повестку, сделав акцент на сирийское урегулирование. Также Путин и Нетаньяху договорились продолжить диалог по линии советов безопасности, военных, внешнеполитических и экономических ведомств.

Кроме того, лидеры обменялись поздравлениями по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне.