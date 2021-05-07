Россия
 
Последние новости
Пилота уличили в тщательном планировании гибели малайзийского «Боинга» MH370
Обнаружен виновник срыва поставок вакцины Pfizer в Европу
Михаил Галустян призвал предпринимателей не завышать цены на отдых в Сочи
Кремль нашел союзника в борьбе с попытками пересмотреть итоги Второй мировой
В Турции заявили о возобновлении переговоров с США по F-35
Беременная жена Дацика выбежала на ринг и остановила бой мужа
Новые военные базы Украины на Азовском море назвали бесполезными
Россиянам раскрыли способ самостоятельного расчета пенсии
Муж блогерши из Екатеринбурга сознался в ее убийстве
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин поговорил с Нетаньяху

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Главы двух государств обсудили международную повестку, сделав акцент на сирийское урегулирование. Также Путин и Нетаньяху договорились продолжить диалог по линии советов безопасности, военных, внешнеполитических и экономических ведомств.

Кроме того, лидеры обменялись поздравлениями по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыты детали «основательной беседы» Путина и Нетаньяху в Кремле
В России пообещали изучить предложенную Трампом «сделку века»
Трамп показал предлагаемые «сделкой века» границы Палестины и Израиля