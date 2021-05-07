В Минске отказались проводить «Бессмертный полк»

Мэрия Минска отказалась проводить шествие в рамках акции «Бессмертный полк» 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление левопатриотических объединений Белоруссии.

Захотевшим участвовать в акции объединениям власти предложили присоединиться к возложению цветов в этот же день на площади Победы.

«Согласно ответу Мингорисполкома, на наше обращение с просьбой разрешить 9 мая 2021 года в городе Минске шествие "Бессмертного полка" дан отказ, но предложено принять участие в церемонии возложения цветов к обелиску Победы на площади Победы в память о подвиге Советского народа в борьбе с фашизмом», — говорится в сообщении.

В связи с отказом заявители пригласили всех желающих принять участие в церемонии возложения цветов и приходить 9 мая к зданию Дома-музея первого съезда РСДРП. Они призвали приносить с собой фото участников Великой Отечественной войны, плакаты, транспаранты и флаги.

Ранее стало известно, что акция «Бессмертный полк» не состоится в столице Эстонии Таллине в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в России и других странах. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников — воинов и ветеранов Великой Отечественной войны, партизан, узников концлагерей, тружеников тыла, блокадников и других. В России в связи с пандемией в 2021 году акция пройдет в режиме онлайн. Традиционное шествие тоже может состояться, но позднее и в случае, если эпидемиологическая обстановка в стране улучшится.