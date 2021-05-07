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ВОЗ разрешила использовать китайскую вакцину Sinopharm в экстренных случаях

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm в перечень рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях. Об этом со ссылкой на генерального директора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса сообщает ТАСС.

«Сегодня ВОЗ включила в список рекомендованных для экстренного применения против COVID-19 препаратов пекинскую вакцину Sinopharm», — отметил глава ВОЗ, во время выступления на брифинге. Он указал, что китайский препарат стал шестым среди вакцин, получивших экстренное одобрение организации.

30 апреля сообщалось, что ВОЗ включила в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях вакцину против коронавируса, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna.

В России на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт», зарегистрированная 6 мая.

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