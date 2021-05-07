В Amnesty International захотели вернуть Навальному статус «узника совести»

Международная правозащитная организация Amnesty International вернула учредителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексею Навальному статус «узника совести». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Организация признала ошибкой отзыв статуса «узника совести» из-за опасений, связанных с дискриминационными заявлениями Навального в адрес мигрантов, которые он сделал в 2007 и 2008 годах.

В настоящее время Amnesty International пересматривает свой внутренний подход к использованию упомянутого термина, чтобы впредь не исключать человека из числа узников совести исключительно на основании его прошлого, поскольку «мнение и поведение человека могут со временем меняться». В организации отметили, что миссия организации заключается в том, чтобы побудить людей бороться за свои права, а не способствовать тому, чтобы кто-то оказался в ловушке своего прошлого.

«Это означает, что, подтверждая статус Навального как "узника совести", мы не поддерживаем его политическую программу, но подчеркиваем срочную необходимость того, чтобы его права, включая доступ к независимой медицинской помощи, были признаны и приняты российскими властями», — говорится в сообщении.

В Amnesty International выразили твердое намерение бороться с «несправедливостью и угнетением», а также призвали предоставить Навальному доступ к независимой экспертной медицинской помощи и освободить его из тюрьмы.

Amnesty International признала Навального узником совести в 2012 году и присвоила ему такой статус после задержания в аэропорту Шереметьево 17 января 2021. О том, что организация перестала считать Навального узником совести, стало известно 23 февраля. В письме организации говорилось, что россиянин «выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от этих высказываний». Позднее правозащитники провели тщательный анализ доказательной базы и пришли к выводу, что «ошиблись в первоначальном определении».