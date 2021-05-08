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Залезшим в долги россиянам дали совет

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев дал совет залезшим в долги россиянам. Его слова приводит РИА Новости.

«Наверное, главный совет: вовремя контролировать этот показатель [общей долговой нагрузки] и не допускать ситуации, когда платеж больше дохода. Если все же ситуация такая произошла, то стоит попробовать договориться о рефинансировании [оформлении нового кредита для погашения старого] в другой финансовой организации», — отметил Мехтиев.

При этом, по его словам, в нынешней экономической ситуации, сопряженной с ограниченной платежеспособностью многих россиян, банки зачастую не готовы рефинансировать займы.

Еще один вариант — договориться с нынешним кредитором о реструктуризации задолженности с целью ее погашения на более льготных условиях, сказал глава НАПКА.

Наконец, испытывающий сложности заемщик может пересмотреть свой подход к планированию месячного бюджета и снизить траты по необязательным статьям.

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