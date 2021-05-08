Россия
 
Последние новости
Чехия попросила страны ЕС выслать «хотя бы по одному российскому дипломату»
Основатель Amazon решил купить 127-метровую яхту за 500 миллионов долларов
Перенесшая операцию Ольга Бузова отказалась отменять концерт
Умер сооснователь Vans Пол Ван Дорен
В Кремле рассказали об угрозах для парада Победы
В России проверят признанный учеными опасным пищевой краситель
МВД Украины пригрозило штрафом за георгиевскую ленту
Кравчук допустил восстановление отношений России и Украины при одном условии
Зеленский обратился к украинцам в преддверии Дня Победы
Новости партнеров
Прослушать новость

Россияне назвали любимый фильм о войне

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр из фильма «В бой идут одни старики»
Кадр из фильма «В бой идут одни старики»
Источник: РИА Новости

Россияне назвали «В бой идут одни старики» любимым фильмом о Великой Отечественной войне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование Фонда «Общественное мнение».

По результатам опроса, проведенного среди 1,5 тысячи респондентов в конце апреля, 17 процентов россиян назвали фильм Леонида Быкова самым любимым произведением о войне. На втором месте по популярности — «А зори здесь тихие», который назвали любимым 12 процентов респондентов. На третьем месте — фильм «Офицеры», который отметили 8 процентов участников опроса.

На вопрос о любимой песне о войне, почти половина россиян (45 процентов) отметили «День Победы». Каждый пятый (20 процентов) любимой считают «Катюшу».

Согласно данным другого опроса, 95 процентов россиян назвали День Победы самым важным праздником в году. 81 процент россиян охарактеризовали его как однозначно положительный. На втором месте оказался Новый год — за него проголосовали 94 процента респондентов, а 92 процента высказались в пользу дня рождения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне назвали картину "В бой идут одни старики" любимым фильмом о войне
Россияне назвали самый важный праздник в году
Россияне раскрыли планы на 9 Мая
Умер актер фильма «В бой идут одни "старики"»