Россияне раскрыли планы на 9 Мая

Российская социальная сеть «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe провела опрос и выяснила планы граждан по празднованию Дня Победы 9 мая. О этом сообщает в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

В опросе принял участие 981 человек старше 18 лет. Так, 49 процентов респондентов отметили, что в этот день выезжают на природу с друзьями и семьей, 26 процентов участвуют в праздничных мероприятиях, 24 процента предпочитают отмечать этот день тихо в спокойной обстановке, 17 процентов посещают мемориалы или музеи, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны.

Кроме того, 54 процента опрошенных рассказали, что поздравляют друзей и близких в личных сообщениях, 48 процентов отправляют виртуальные подарки, 23 процента пишут поздравления в разных группах и сообществах, 19 процентов публикуют посты в своей ленте соцсетей, а 15 процентов используют для поздравления аудио- и видеозвонки. Лишь 9 процентов опрошенных заявили, что не поздравляют с Днем Победы никого и никак не отмечают этот праздник.

17 процентов россиян считают 9 Мая «тихим праздником и днем памяти», 37 процентов респондентов рассказали во время опроса о том, что испытывают радость, что в этом году могут присоединиться к празднику на улицах своего города, а еще 19 процентов опрошенных опасаются участвовать в больших мероприятиях из-за пандемии.