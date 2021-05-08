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В США призвали евреев извиниться за убийство Христа

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Фото: Eileen T. Meslar / Reuters

Агентство, предоставляющее административные услуги американским военным, призвало евреев извиниться за убийство Иисуса Христа. Проповедь с соответствующим отрывком организация разместила на своем сайте, пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что проповедь приписывается военно-морскому капеллану из Северной Каролины. Опубликованный на сайте текст, по данным портала, был удален на следующий день после жалобы Военного Фонда свободы вероисповедания.

Как пояснили авторы материала, проповедь лейтенанта Аристотеля Риверы опирается на отрывок из Нового завета, где апостол Петр говорит иудеям об искуплении в смерти Иисуса Христа. Капеллан, в свою очередь, трактовал этот отрывок таким образом, что иудеи должны извиниться за убийство Христа.

В ноябре прошлого года сообщалось, что медик, работавший в службе скорой помощи в Израиле, был уволен после того, как камера засекла, что он плевал на изображения Иисуса Христа в доме у пациентов-христиан. Мужчина ответил, что он исповедует иудаизм, и Тора требует бороться с идолопоклонничеством и элементами «чужого культа», а затем сделал пациенту замечание по поводу медицинской маски.

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