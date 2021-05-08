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Ученые и архитекторы представили проекты жилищ на Марсе

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Фото: Pixabay

Ученые рассматривают Марс как убежище для человечества, альтернативу или дополнение Земле. В статье журнала NoonPost рассматриваются наиболее перспективные проекты, которые позволят сделать пригодной для жизни Красную планету.

NASA запустило конкурс 3D Printed Habitat Challenge, его участники должны были смоделировать жилище для четырех астронавтов с использованием методов 3D-печати и материалов, существующих на поверхности Марса. Выбор был обусловлен тем, что в полет придется взять большое количество топлива из-за его длительности, поэтому на борту космического аппарата должен быть максимально легкий груз, чтобы снизить стоимость запуска.

Первое место занял проект Ice House, созданный командой архитекторов SEArch (Space Exploration Architecture). Идея подразумевает поиск достаточного количества льда в северной части планеты, чтобы сделать из него ледяной дом, способный защитить людей от радиации, но при этом сохранить достаточное количество света и возможность видеть мир вокруг.

На втором месте оказался вариант под названием MARSHA. Он предполагает использование 3D-печати и робототехники, с помощью которых создаются конструкции из базальтового волокна и растительного биопластика. На третьей строчке оказался проект Zopherus. С помощью автономного робота-принтера строятся шестиугольные конструкции внутри герметичной кабины из материалов, найденных на поверхности Марса. Процесс конструирования не требует вмешательства человека.

Четвертое место занял Mars Habitat, его автором стал известный архитектор Норман Фостер, который ранее презентовал вариант жилища на Луне. Он предложил строительство долговечных жилищ из марсианских камней при помощи роботов, работающих наполовину автономно. На пятом месте Mars Science City, разработанный командой из из Космического центра Мохаммеда ибн Рашида в сотрудничестве с архитектурным бюро BIG. Дома будут выполнены с использованием 3D-печати и песка из пустыни.

Замыкает шестерку победителей Martian Seed of Life. Авторами проекта стали архитекторы из Малайзии Варис Заки и Амир Амзар. Они предложили строить жилища из бамбука, поскольку его легко вырастить на Марсе благодаря большому количеству углекислого газа в атмосфере.

Авторы статьи NoonPost подытожили, что в далекой перспективе человек сможет поселиться на Красной планете, хоть это и кажется фантастикой в настоящее время. Тем не менее, жизнь там не будет аналогична земной, поскольку придется создать системы жизнеобеспечения и тщательно контролировать среду обитания.

Ранее российский космонавт Роман Романенко назвал три препятствия для освоения Марса. Он отметил, что космонавты могут не вернуться обратно на Землю. Кроме того, присутствует очень большая задержка связи, и неясно, как корректировать полет в этих условиях. Также нет научных данных о том, что будет с человеком, когда он покинет радиационный пояс планеты.

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