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Российский губернатор поздравил умершего ветерана с Днем Победы

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Фото: РИА Новости

В Челябинской области умершему в январе ветерану пришла поздравительная открытка с Днем Победы от губернатора региона. Об этом сообщает Znak.

Возмущенная внучка труженицы тыла обратилась к губернатору Алексею Текслеру и мэру Челябинска Наталье Котовой. Она спросила, проверяют ли они, жив ли ветеран, перед тем, как отправить ему открытку.

В Минсоцзащиты российского региона уточнили, что инцидент произошел из-за технического сбоя. Обычно списки ветеранов Великой Отечественной войны для подготовки поздравлений составляют территориальные управления социальной защиты населения. Затем данные сверяют с информацией ПФР и ЗАГСа через единую государственную информационную систему.

Однако в этом случае данные о смерти ветерана в систему не поступили. Минсоцзащиты принесло извинения родственникам и заявило, что разберется в причинах инцидента и не допустит повторения подобных ошибок в будущем.

Ранее сообщалось, что в 2020 году мэрия Оренбурга повесила к 75-летию Победы плакат, посвященный обороне Брестской крепости, на котором разместили фотографию фашистов вместо красноармейцев. Главный художник города Наталья Бровко извинилась за ошибку перед ветеранами и жителями города и пообещала устранить ее.

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