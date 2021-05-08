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Украсивших Владивосток ко Дню Победы «японскими» флагами накажут

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Фото: Вадим Чухрий / Facebook

Мэрия Владивостока начала проверку по поводу «японских» флагов, которыми украсили улицы города ко Дню Победы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации, виновные будут наказаны.

7 мая местный житель опубликовал в соцсетях снимки с флагами. «Во Владивостоке вот такие штандарты вешают... Орден Отечественной войны на фоне флага восходящего Солнца Японии», — подписал фотографии возмущенный россиянин.

Его пост вызвал бурную реакцию в соцсетях, так как флаг с расходящимися вокруг изображения ордена Отечественной войны красно-белыми лучами напомнил комментаторам символику Военно-морских сил (ВМС) Японии. Эта страна воевала во Второй мировой войне на стороне Германии.

В мэрии Владивостока оперативно отреагировали на скандал и вместо вызвавших скандал штандартов вывесили флаги России. Представитель городской администрации заявил, что подрядчик неправильно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом «Победа».

Так как подрядчик не выполнил условия, он будет наказан: его работа не будет оплачена. По итогам проверки в отношении ответственных чиновников из управления культуры «примут соответствующие меры».

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