Украсивших Владивосток ко Дню Победы «японскими» флагами накажут

Мэрия Владивостока начала проверку по поводу «японских» флагов, которыми украсили улицы города ко Дню Победы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации, виновные будут наказаны.

7 мая местный житель опубликовал в соцсетях снимки с флагами. «Во Владивостоке вот такие штандарты вешают... Орден Отечественной войны на фоне флага восходящего Солнца Японии», — подписал фотографии возмущенный россиянин.

Его пост вызвал бурную реакцию в соцсетях, так как флаг с расходящимися вокруг изображения ордена Отечественной войны красно-белыми лучами напомнил комментаторам символику Военно-морских сил (ВМС) Японии. Эта страна воевала во Второй мировой войне на стороне Германии.

В мэрии Владивостока оперативно отреагировали на скандал и вместо вызвавших скандал штандартов вывесили флаги России. Представитель городской администрации заявил, что подрядчик неправильно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом «Победа».

Так как подрядчик не выполнил условия, он будет наказан: его работа не будет оплачена. По итогам проверки в отношении ответственных чиновников из управления культуры «примут соответствующие меры».