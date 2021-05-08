Ученые обнаружили неожиданную причину рака у женщин

Американские ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе назвали причину рака кишечника у женщин в возрасте до 50 лет. Об этом пишет The Guardian.

По информации специалистов, у женщин, которые выпивали более половины литра сладких напитков в день, выявляли рак в два раза чаще, чем у тех, кто выпивал меньше. В результате женщинам рекомендовано воздержаться от употребления таких напитков.

Другие ученые считают, что для подтверждения причины необходимы дополнительные исследования. Так, профессор прикладной статистики Кевин МакКонвей пояснил, что исследование основано лишь на шести случаях рака, обнаруженных в этой группе, поэтом, по его мнению, этого мало для дальнейших выводов. «Нужно учесть и другие факторы, например, употребление в пищу красного мяса, курение и алкоголь, избыточный вес», — заключил он.

Ранее британские медики раскрыли основные симптомы рака кишечника. По словам экспертов, признаками данного вида онкологического заболевания могут быть анемия, усталость, головокружение, одышка, потеря веса, боли в спине или животе. Специалисты советуют обратится за медицинской помощью, если человек страдает от диареи или запора на протяжении более чем трех недель.