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В Германии вступились за советского воина

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Мемориал «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине
Мемориал «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине
Фото: www.lexnet.dk

В Германии вступились за советского воина Николая Масалова, который спас немецкую девочку во время боев в Берлине в 1945-м. Это подтвердил директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст, историк Йорг Морре в разговоре с РИА Новости.

«Подвиг Масалова по спасению ребенка был не единственным во время боев в Берлине. Но он один из немногих, я бы сказал, единственный, который можно уверенно доказать», — отметил Морре. По мнению историка, в произошедшем нет никаких сомнений.

По его словам, подвиг сержанта Красной армии даже лег в основу сюжета монумента «Воин-освободитель» в Трептов-парке (Берлин). Кроме того, его память увековечена на мосту Потсдамер-Брюке в центре германской столицы, на мемориальной табличке.

Николай Масалов — уроженец Кемеровской области, в апреле 1945 года был знаменщиком 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии. Во время боев за Берлин он спас трехлетнюю девочку и получил ранение, за что ему присвоили звание почетного гражданина города в 1965 году. Однако в 1992-м, после объединения Германии, Масалова в обновленный список не включили. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев просил власти германской столицы вернуть военному почетное звание, но те отказали.

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