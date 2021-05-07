Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши

Министерство обороны России рассекретило архивные документы об операции по освобождению Польши от нацистских захватчиков. Мультимедийный раздел открыт на сайте ведомства.

Среди опубликованных материалов — документы о братских захоронениях бойцов и командиров Красной армии, павших в ожесточенных боях за свободу и независимость Польши, выписки из журналов военных действий, а также рапорты, справки, донесения и доклады. В частности, согласно справке о потерях 1-го Украинского фронта, только за один месяц непрерывных боев на территории Польши в январе 1945 года погибли 18 тысяч красноармейцев.

Кроме того, в разделе размещены документы, рассказывающие об экономическом положении освобожденной Польши, во время оккупации которой фашистами «грабеж населения был поставлен на поток». Так, с 1938 года поголовье крупного рогатого скота в Люблинском и Варшавском воеводствах уменьшилось в среднем более чем вдвое. Также в материалах речь идет о помощи красноармейцев местным польским властях на освобожденных территориях, об отношениях между польским и немецким населением на западных территориях.

В разделе также уделено внимание памятникам и мемориалам советским освободителям, которые были демонтированы польскими властями после 2017 года, когда в стране вступил в силу о декоммунизации, «под прикрытием которого практически по всей территории страны началось стирание исторической памяти».

Ранее Минобороны России рассекретило документы о Берлинской стратегической наступательной операции, которая завершила разгром войск нацистской Германии. Согласно материалам, немецкие войска упорно сопротивлялись советской армии «с обреченностью смертников», особенно во время продвижения к центру Берлина, который был превращен ими в город-крепость. Вражеские войска атаковали мелкими боевыми группами, а также отдельными автоматчиками и снайперами.