В России завели дело за осквернение памятника красноармейцам в Чехии

В России завели дело за осквернение памятника красноармейцам в городе Брно в Чехии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, 21 апреля 2021 года неустановленные лица краской нанесли надписи на постамент памятника советским воинам-освободителям. По данному факту возбуждено дело по статье 354.1 («Публичное осквернение символов воинской славы России») УК РФ.

В ведомстве отметили, что следователи устанавливают личности злоумышленников.

Ранее СМИ назвали число снесенных памятников советским солдатам в Польше: власти демонтировали более 420 советских монументов. В 1997 году на территории Польши насчитывался 561 памятник, сейчас их осталось чуть более 100.