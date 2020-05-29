Инициатору установки памятника власовцам в Праге прислали белый порошок

Инициатору установки памятника власовцам в Праге, старосте района Прага-Ржепорые Павлу Новотны прислали белый порошок. Об этом сообщает чешский портал Idnes.

Субстанцию обнаружили в конверте, который попал к Новотны. Тот вызвал полицию и специальное подразделение пожарной охраны: те увезли конверт, чтобы изучить его содержимое. Кто прислал это вещество, пока неизвестно.

Памятную доску солдатам Русской освободительной армии (РОА) Андрея Власова в Праге установили 1 мая. Стоимость мемориала составила 200 тысяч крон (восемь тысяч долларов).

В российском МИД комментировали планы города по воздвижению памятника власовцам. Ведомство заверило, что это будет расценено как глумление над подвигом красноармейцев, погибших при освобождении города.

Андрей Власов — советский военачальник, который, попав в плен в 1942 году, пошел на сделку с нацистами и стал руководителем РОА. Эта военная организация состояла из советских военнопленных и эмигрантов. В мае 1945 года одна из дивизий армии освобождала Прагу от немецкого гарнизона. Однако в 1946 году Власова признали виновным в госизмене и повесили.

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