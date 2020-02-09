Россия ответила на планы воздвигнуть памятник власовцам в Праге

Россия ответила на планы воздвигнуть памятник бойцам Русской освободительной армии Андрея Власова в Праге — это будет расценено как глумление над подвигом красноармейцев, погибших при освобождении города. Об этом заявил глава третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин, пишет РИА Новости.

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«В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле», — сказал он.

Власти микрорайона Ржепорыйе города Праги приняли решение об установке памятника в декабре 2019 года. В муниципалитете считают, что именно власовцы 5-6 мая 1945 года освободили район от нацистов.

По мнению же Тяпкина, инициаторам этих действий хорошо известно, что Русская освободительная армия была коллаборационистским вооруженным формированием, которое появилось под нацистским руководством.

Андрей Власов — советский военачальник, который, попав в плен в 1942 году, пошел на сделку с нацистами и стал руководителем Русской освободительной армии. Эта военная организация состояла из советских военнопленных и эмигрантов. В мае 1945 года одна из дивизий армии освобождала Прагу от немецкого гарнизона. Однако в 1946 году Андрея Власова признали виновным в госизмене и повесили.

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