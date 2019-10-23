Памятник Красной армии осквернили в Чехии

В Чехии неизвестные разрисовали краской памятник Красной армии, передает в среду, 23 октября, РИА Новости. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

Инцидент произошел в центре города Острава на востоке страны. Вандалы облили постамент памятника красной краской, а также нанесли на него надписи. Одна из них гласит Budapešť 1956, что является отсылкой к 23 октября 1956 года, когда в Будапеште началось вооруженное восстание против просоветского коммунистического режима. Вторая надпись — это венгерское слово kitartás, переводится как «выдержать», пишет агентство.

Замглавы муниципалитета центральной части города Давид Витош назвал произошедшее кощунством. Он указал, что напоминание о событиях 1956 года не к месту, а памятник поставлен, чтобы почтить жертв Второй мировой войны и советских военных, погибших при освобождении города.

Памятник Красной армии был установлен в Садах Коменского в 1946 году.

В 2018-м сообщалось, что пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек лично помог почистить оскверненный вандалами памятник красноармейцам в Праге.

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