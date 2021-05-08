96-летний ветеран рассказал о поиске невесты

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Хрулев из Красноярского края рассказал, что после смерти супруги и второй подруги решил не оставаться один и хочет найти себе невесту в третий раз. Об этом сообщает издание NGS24.

С первой женой Еленой он познакомился после войны на танцах, у них родились пятеро детей, сейчас в живых остались лишь три дочери. Елена скончалась 16 лет назад, после чего Хрулев познакомился с соседкой по улице Валентиной и пригласил ее жить к себе. Она скончалась несколько лет назад, но 96-летний ветеран не отчаивается. «Я один жить не буду. Приведите мне бабушку, одному плохо», — приводит слова Хрулева его 72-летняя дочь Валентина.

Алексей Хрулев — уроженец Томской области, был призван на фронт в 1944 году. В октябре того же года попал на 2-й Прибалтийский фронт в маршевую роту, 23 декабря впервые принял участие в бою, а 27 января 1945 года был ранен в танковой атаке. Дважды награжден медалью «За отвагу». В первом случае, отражая контратаку немцев, автоматным огнем он уничтожил четырех гитлеровцев. Второй раз награжден за бой в январе 1945 года, когда, заметив убитого товарища-пулеметчика, заменил его и расстрелял трех противников.

После войны работал на Сахалине, а затем переехал в Красноярский край. Сейчас живет в селе Еловое под Красноярском.