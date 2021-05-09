«Роскосмос» подтвердил падение неуправляемой китайской ракеты в Индийский океан

«Роскосмос» подтвердил информацию о падении неуправляемой китайской ракеты. Об этом говорится в Twitter-аккаунте госкорпорации.
«Объект вошел в атмосферу Земли и примерно в 05:30 мск прекратил существование над акваторией Индийского океана», — сообщили в «Роскосмосе».
29 апреля Китайское национальное космическое управление при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» («Великий поход-5») вывело на орбиту главный модуль космической станции КНР. Запуск был объявлен успешным, однако позднее ракета вышла из-под контроля. Позднее в МИД КНР заявили, что ракета была спроектирована таким образом, чтобы ее большая часть разрушилась и сгорела во время падения.