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BioNTech решила продавать бедным странам свою вакцину от коронавируса подешевле

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Фото: Kai Pfaffenbach / REUTERS

Немецкая биотехнологическая компания-разработчик вакцины от коронавируса BioNTech снизить цену на свой препарат для стран с низким уровнем дохода. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель компании уточнил, что отныне BioNTech будет реализовывать часть препарата «по ценам, не ориентированным на прибыль».

Ранее главный исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла сообщил, что страны с низким и средним уровнем дохода предпочли отказаться от покупки вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech. Он утверждает, что компания обратилась ко всем государствам с просьбой разместить заказы, чтобы она смогла выделить для них дозы вакцины.

7 мая BioNTech оценила возможность отказа от патентов на препарат. Компания согласна отказаться от патентов, однако такая мера будет временной и продлится до окончания пандемии COVID-19. Представитель компании подчеркнул, что пока BioNTech готова не возбуждать иски против тех, кто попытается «сымитировать» препарат.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может опоздать с заказом на поставку 1,8 миллиарда доз вакцин у компаний Pfizer и BioNTech из-за срыва заключения договора Францией. Отмечается, что контракт должен был быть утвержден 30 апреля, однако этого не произошло. Как обнаружили западные журналисты, вина лежит, в частности, на Тьерри Брентоне, комиссаре по вопросам внутреннего рынка, который также курирует политику использования вакцин в ЕС.

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