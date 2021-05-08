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Разработчики вакцины от коронавируса выступили за отказ от патентов

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Фото: AMANDA PEROBELLI / Reuters

Немецкая биотехнологическая компания-разработчик вакцины от коронавируса BioNTech оценила возможность отказа от патентов на препарат. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на представителя компании.

Компания согласна отказаться от патентов, однако такая мера будет временной и продлится до окончания пандемии COVID-19. Представитель компании подчеркнул, что пока BioNTech готова не возбуждать иски против тех, кто попытается «сымитировать» препарат.

В конце апреля фармацевтические компании обратились к правительству США с призывом не отказываться от патента на вакцины против коронавируса. Как отмечается, лоббисты фарминдустрии провели несколько частных встреч c чиновниками из сферы торговли, а также с представителями Белого дома. В ходе них они указали, что новые технологии по изготовлению вакцин могут попасть в руки властей России и Китая.

В октябре 2020 года Индия и ЮАР призвали государства, производящие вакцины от коронавируса, временно отказаться от патента на них. Этот шаг должен был предоставить доступ к вакцине жителям бедных стран. Всемирная организация здравоохранения и более 60 стран поддержали эту инициативу. Однако администрация бывшего президента США Дональда Трампа вместе с Евросоюзом, Великобританией и Швейцарией выступила против предложенной меры.

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