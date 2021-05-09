Названа причина возгорания военной машины на параде в Кемерово

Причиной возгорания военной машины во время парада в Кемерово стало замыкание электропроводки. Об этом сообщили в командовании Кемеровского гарнизона, передает «Сибинфо».

«Водитель ликвидировал замыкание и после устранения неисправности принял участие в торжественном шествии», — сказали там.

О возгорании машины на параде стало известно ранее в воскресенье, 9 мая. Механик-водитель попытался сбить пламя в моторном отсеке огнетушителем, однако тот оказался нерабочим. В итоге огонь удалось потушить тряпкой.