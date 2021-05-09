Дана Борисова рассказала о своем участии в поимке мошенников

Телеведущая Дана Борисова помогла поймать группу мошенников в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Об этом она сообщила в своем Instagram.

По ее словам, к ней несколько раз подходили подозрительные люди и просили денег на билет до Ханты-Мансийска. После того, как на ее глазах пенсионерка отдала мошенникам тысячу рублей, телеведущая вызвала полицию.

Из-за того, что ей пришлось давать показания, она провела в аэропорту много времени. Однако итогом стало видео, на котором злоумышленники сидят за решеткой. «Небо в клеточку, друзья в полосочку! Вот такая у меня сегодня компания», — рассказала

Борисова.

В 2020 году Борисова обвинила бывшую коллегу по программе «Принцип домино» Елену Хангу в колдовстве. «Лена разбирается в колдовстве. У нас были непростые отношения», — сказала она. По словам Борисовой, у нее есть все основания предполагать, что Ханга делала куклу вуду в ее образе. «И даже есть некоторые доказательства», — заверила она. Борисова вспомнила, что от Ханги исходила негативная энергетика, противостоять которой было тяжело. Ведущая полагает, что в том числе и коллега по шоу виновата в том, что ей пришлось лечиться от алкогольной и наркотической зависимости.

Дана Борисова в 1990-е годы вела передачу «Армейский магазин», с 2005 года — телешоу «Принцип домино», в дальнейшем вела ряд программ на каналах НТВ, РБК и «Перец». Елена Ханга — журналист, телеведущая. Вела первую в России передачу на сексуальную тематику «Про это». С декабря 2001-го по апрель 2006 года была соведущей «Принципа домино» на НТВ, в том числе с паре с Даной Борисовой. С августа 2010-го по январь 2016 года была ведущей программ на радиостанции «Комсомольская правда».