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Дана Борисова обвинила Елену Хангу в колдовстве

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Дана Борисова
Дана Борисова

Телеведущая Дана Борисова обвинила бывшую коллегу по программе «Принцип домино» Елену Хангу в колдовстве. Об этом она сказала в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

«Лена разбирается в колдовстве. У нас были непростые отношения. Мы три года вели "Принцип домино". Когда две женщины ведут проект, там бывает соперничество», — пояснила она.

По словам Борисовой, у нее есть все основания предполагать, что Ханга делала куклу вуду в ее образе. «И даже есть некоторые доказательства», — заверила она.

Борисова вспомнила, что от Ханги исходила негативная энергетика, противостоять которой было тяжело. Ведущая полагает, что в том числе и коллега по шоу виновата в том, что ей пришлось лечиться от алкогольной и наркотической зависимости.

В свою очередь Ханга в разговоре с ресурсом «Телепрограмма» заявила, что Борисова придумала историю о ее колдовских способностях, чтобы «словить хайп». «Если бы у меня были сверхспособности, то я бы работала не на телевидении. Я зарабатывала бы совсем другие деньги», — полагает она.

Дана Борисова — российская телеведущая. В 1990-е годы вела передачу «Армейский магазин», с 2005 года — телешоу «Принцип домино», в дальнейшем вела ряд программ на каналах НТВ, РБК и «Перец». Елена Ханга — журналист, телеведущая. Вела первую в России передачу на сексуальную тематику «Про это». С декабря 2001-го по апрель 2006 года была соведущей «Принципа домино» на НТВ, в том числе с паре с Даной Борисовой. С августа 2010-го по январь 2016 года была ведущей программ на радиостанции «Комсомольская правда».

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