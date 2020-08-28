Мошенники обманули бывшую жену Ефремова на миллион рублей

Бывшая жена обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова актриса Елена Гольянова стала жертвой мошенников. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, неизвестные действовали от имени ряда консалтинговых организаций. Аферисты пригласили актрису и двух ее коллег в башню Федерация, расположенную в комплексе «Москва-Сити», где получили от них более миллиона рублей за некие услуги. Известно, что они обманули артистку, взятые на себя обязательства не выполнили и скрылись с деньгами.

В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Актриса Елена Гольянова несколько раз была замужем. Ее первым мужем стал Ефремов. Позже женщина объясняла, что этот брак не был настоящим: женщине была нужна московская прописка, и актер согласился ей помочь. Через месяц после заключения брака было объявлено о разводе.