Экономисты спрогнозировали рост вкладов россиян во втором полугодии

Ставки по депозитам во втором полугодии могут стать выше инфляции, рассказала «Российской газете» вице-президент рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова.

По ее словам, конкурирование банков за хороших заемщиков и вкладчиков сдержит рост ставок по кредитам, что подстегнет и рост депозитных ставок. В этом случае во второй половине 2021 года реальные ставки по депозитам окажутся выше инфляции.

В прошлом году при росте кредитования объемы вкладов населения в банках зашли в стагнацию — клиенты немного разочаровались в депозитах как в средствах и накопления, и сбережения. Многие пробовали инвестировать на фондовом рынке или вкладывали деньги в недвижимость. Поэтому, по оценке Ульяновой, пока на рынке не произойдет серьезного и долгосрочного падения стоимости ценных бумаг или цен на недвижимость, предлагаемые банками депозиты будут находиться в жесткой конкуренции с другими формами вложения денег.

В ближайшие месяцы, по прогнозу эксперта, рост депозитных ставок продолжится, причем основное повышение придется на долгосрочные депозиты. За их счет банки привлекут больше средств на долгосрочный период и нормализуют баланс по активам и обязательствам, нарушенный из-за ипотеки и перераспределения клиентами средств из депозитов на накопительные счета.