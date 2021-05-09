Военные США обнаружили партию неопознанного российского оружия

Американские военные обнаружили партию неопознанного российского оружия в Аравийском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пятого флота ВМС США.

Крейсер Monterey встретил судно без опознавательных знаков и в рамках стандартной проверки для определения его владельцев обнаружил на борту незаконный груз. Среди найденного на корабле были десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56 и сотни пулеметов ПКМ, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы, а также усовершенствованные оптические прицелы.

Отмечается, что на изъятие нелегального груза у американских военных ушло два дня, после этого экипаж судна без опознавательных знаков был допрошен и отпущен. Владельцев корабля и конечную точку его плавания еще предстоит установить.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших в мире торговцев оружием Жоау Филипе Барбиери был задержан в Бразилии. Преступника задержали агенты службы Polinter — специального подразделения бразильской полиции. Барбиери скрывался в доме матери в городе Нитерой столичного региона Рио. Отмечается, что он приехал в регион, чтобы заставить покупателей оружия вернуть долги и заново наладить поставки.