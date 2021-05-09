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Полиция подтвердила пропажу омского министра здравоохранения

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Полиция официально подтвердила факт пропажи главы минздрава Омской области Александра Мураховского, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что чиновник уехал на охоту и перестал выходить на связь.

«8 мая 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив Мураховский А. Г., и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сказали агентству в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Ранее СМИ сообщали, что 49-летнего Мураховского знакомые пытались найти самостоятельно, после чего обратились в правоохранительные органы. Известно, что поисками высокопоставленного чиновника занимаются личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотоинспекторы и местные жители. Ожидается, что позже к ним присоединятся дополнительные силы из числа сотрудников МЧС и волонтеров. В поисковой операции также задействована авиация.

Позже сообщалось, что недалеко от места, где обнаружили квадроцикл пропавшего без вести министра, заметили двух медведей.

Мураховский возглавил минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он работал главным врачом в омской больнице скорой медпомощи №1, куда летом 2020 года поступил Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

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