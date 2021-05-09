Путин произнес самую длинную речь ко Дню Победы за свою карьеру

Речь Владимира Путина, которую он произнес к 76-летней годовщине Победы, оказалась самой длинной за всю его карьеру на посту президента России, подсчитало URA.RU.

Согласно официальной стенограмме на сайте Кремля, речь президента в 2021 году составила 5654 знака. Почти такими же длинными были его выступления в 2020-м году (5000 знаков), 2019-м (5429 знаков), 2015-м (5283 знака) и 2005-м (5371 знак).

В своем выступлении на 9 Мая президент, в частности, заявил, что многое из идеологии нацистов, одержимых «бредовой теорией о своей исключительности», вновь пытаются поставить на вооружение не только радикалы и группировки террористов, но и «сборище недобитых карателей и их последователей». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков за явил, что Путин имел в виду неонацистов в Европе и на Украине.

В торжественном военном параде Победы 9 мая 2021 года приняли участие более 12 тысяч военнослужащих. По площади прошло свыше 190 единиц наземной военной техники, а над ней пролетела авиация.