Разработчик «Спутника V» раскрыл степень защиты Путина после вакцинации

Президент России Владимир Путин, судя по озвученным им уровням антител после вакцинации от коронавируса, очень хорошо защищен. Об этом заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит «Интерфакс».

«Коэффициент 15 это действительно хорошо. Это примерно 10-12-кратная надежность: он защищен от дозы вируса, которая в 10 раз превышает ту, которая обычно бывает у зараженных людей», — сказал глава центра, разработавшего российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

Он также добавил, что глава государства, судя по показателям, имеет хорошую иммунную систему.

«Сыворотку крови с таким коэффициентом позитивности можно развести в десять раз, и она все равно будет нейтрализовать максимальное количество вируса, которое образуется в определенном объеме у больного человека», — раскрыл подробности Гинцбург.

Глава центра напомнил, что Путин прошел доступный каждому вариант тестирования, который используется во многих тест-системах, вылавливающих антитела на спайк-белок (S) коронавируса COVID-19.

Президент России , в понедельник, 10 мая сообщил, что у него «хороший уровень антител» после прививки от коронавируса. «Специалисты говорят о коэффициенте позитивности — он у меня 15 оказался. И, как врачи сказали, это результат хороший», — сказал глава государства.