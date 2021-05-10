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Пропавшего главу Минздрава Омской области Мураховского нашли живым

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Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Глава Минздрава, поиски которого велись три дня, сам вышел из леса в 32 километрах от деревни Поспелово, где пропал. «Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», — рассказали в администрации региона.

Мураховский перестал выходить на связь 7 мая — он уехал на охоту в тайгу из деревни Поспелово на квадроцикле. Транспортное средство нашли в 6,5 километра от охотобазы, рядом были замечены два медведя. Министр связывался с другими охотниками по рации и сообщил, что застрял и дальше пойдет пешком, однако маршрут не уточнил.

В поисках чиновника были задействованы свыше 100 человек и вертолет. Местное МЧС также планировало привлечь к операции беспилотник. Отмечалось, что поиски осложняла труднопроходимая местность с заболоченными участками.

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