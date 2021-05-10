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В Омске рассказали о состоянии заблудившегося министра здравоохранения

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский находится в нормальном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В Минздраве отметили, что чиновник чувствует себя удовлетворительно.

Отмечается, что Мураховский днем 10 мая сам вышел к людям в районе села Баслы — примерно в 30 километрах от места пропажи. Его доставили в больницу Большеуковского района, и позднее отпустили. Сейчас он приходит в себя в деревне Поспелово, куда его увезли друзья.

Ранее стало известно, что Мураховский найден живым после пропажи 7 мая — он уехал на охоту в тайгу на квадроцикле и заблудился. Транспортное средство нашли в 6,5 километрах от охотобазы, рядом были замечены два медведя. Министр связывался с другими охотниками по рации и сообщил, что застрял и дальше пойдет пешком, однако маршрут не уточнил.

Предыстория: Пропавшего главу Минздрава Омской области Мураховского нашли живым
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