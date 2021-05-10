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Нашедшийся глава омского минздрава приготовился вернуться к работе

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, заблудившийся в лесу и нашедшийся после трех дней поисков, приготовился вернуться к работе во вторник, 11 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на омский минздрав.

Мураховский также поблагодарил всех участвовавших в его поисках людей. Сообщается, что медицинская помощь ему не потребовалась.

Министр ушел на охоту в тайгу и пропал 7 мая. Его квадроцикл нашли в 6,5 километра от охотбазы, где он ушел в лес, а рядом были замечены два медведя. Министр связывался с другими охотниками по рации и сообщил, что застрял и дальше пойдет пешком, однако маршрут не уточнил.

Ранее 10 мая Мураховский сам вышел из леса примерно в 30 километрах от места, где застрял квадроцикл. Его доставили в больницу Большеуковского района и вскоре отпустили, назвав состояние чиновника нормальным.

Предыстория: В Омске рассказали о состоянии заблудившегося министра здравоохранения
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