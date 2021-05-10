Россия
 
Последние новости
Французские военные написали новое письмо с предупреждением о гражданской войне
Атаку на оператора трубопровода в США связали с русскими хакерами
Диетолог назвал опасные для употребления на голодный желудок напитки
США задумались о переброске войск из Афганистана ближе к границе России
Названа опасность платежей с помощью телефона
В замке Дракулы открыли пункт вакцинации от COVID-19
Россиянам назвали способы добиться от начальства повышения зарплаты
Россиян предупредили об опасности плесени на стенах
Армии США предрекли крах
Новости партнеров
Прослушать новость

Поиски пропавшего омского министра здравоохранения возобновились

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Мураховский
Александр Мураховский
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который пропал без вести после того, как уехал на охоту, возобновились на рассвете в понедельник, 10 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Накануне вечером поиски чиновника были приостановлены до утра из-за наступления темноты.

9 мая сообщалось, что 49-летний Мураховский уехал на охоту и перестал выходить на связь. СМИ сообщали, что знакомые пытались найти его самостоятельно, после чего обратились в правоохранительные органы. Позже полиция официально подтвердила факт пропажи главы регионального минздрава.

Мураховский возглавил минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он работал главным врачом в омской больнице скорой медпомощи №1, куда летом 2020 года поступил Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Поиски пропавшего омского министра здравоохранения приостановили
Полиция подтвердила пропажу омского министра здравоохранения
Появились подробности пропажи бывшего главврача лечившей Навального больницы
Омский министр здравоохранения пропал без вести