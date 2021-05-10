Поиски пропавшего омского министра здравоохранения возобновились

Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который пропал без вести после того, как уехал на охоту, возобновились на рассвете в понедельник, 10 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Накануне вечером поиски чиновника были приостановлены до утра из-за наступления темноты.

9 мая сообщалось, что 49-летний Мураховский уехал на охоту и перестал выходить на связь. СМИ сообщали, что знакомые пытались найти его самостоятельно, после чего обратились в правоохранительные органы. Позже полиция официально подтвердила факт пропажи главы регионального минздрава.

Мураховский возглавил минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он работал главным врачом в омской больнице скорой медпомощи №1, куда летом 2020 года поступил Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).