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Поиски пропавшего омского министра здравоохранения приостановили

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Александр Мураховский
Александр Мураховский
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который пропал без вести после того, как уехал на охоту, пока не найден. Его поиски приостановлены до утра понедельника, 10 мая, из-за темноты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Ранее 9 мая сообщалось, что 49-летний Мураховский уехал на охоту и перестал выходить на связь. СМИ сообщали, что знакомые пытались найти его самостоятельно, после чего обратились в правоохранительные органы. Позже полиция официально подтвердила факт пропажи главы регионального минздрава.

Мураховский возглавил минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он работал главным врачом в омской больнице скорой медпомощи №1, куда летом 2020 года поступил Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

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