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SpaceX отправит к Луне оплаченный криптовалютой Dogecoin спутник

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Фото: Mike Blake / Reuters

Американская компания SpaceX в 2022 году запустит к Луне оплаченный криптовалютой Dogecoin спутник. Об этом глава компании Илон Маск сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«SpaceX запустит спутник Doge-1 на Луну в следующем году. Миссия оплачена в Doge», — написал он.

Канадская компания Geometric Energy Corporation (GEC), которой принадлежит спутник, отметила, что запуск Doge-1 на Луну полностью профинансирует Dogecoin, сообщается на портале Cision. Отмечается, что запуск запланирован на первый квартал 2022 года. Компания отправит спутник на Луну, воспользовавшись коммерческой программой запуска космических аппаратов, которую предлагает SpaceX.

Ранее сообщалось, что криптовалюта Dogecoin, созданная в 2013 году и упомянутая в шуточном твите Илона Маска, стала лучшей инвестицией за последние полгода, пережив рост курса на 26 тысяч процентов. Рост криптовалюты, названной в честь собаки породы сиба-ину из популярного мема, намного превысил показатели других возможных направлений инвестиций.

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