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«Арктический» танк протаранил светофор в российском городе

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Танк Т-80БВМ в арктическом камуфляже протаранил светофор в Хабаровске, когда возвращался с парада Победы 9 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

Боевую машину занесло на мокрой дороге. Дорожная конструкция устояла, в результате инцидента никто не пострадал.

Т-80БВМ — модернизация советского танка Т-80, включающая многоканальный прицел наводчика «Сосна-У».

В Уфе 7 мая на репетиции парада Победы загорелся советский легкий танк Т-26, а в Кемерово во время самого парада загорелся военный автомобиль, двигавшийся в колонне.

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