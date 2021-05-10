Турецкие отели решили не отказываться от системы «все включено» из-за COVID-19

Отели Турции не откажутся от системы «все включено» из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству представитель Федерации отельеров страны, появившиеся новости об отмене данной опции для клиентов является ложной. При этом рестораны могут менять количество и способ подачи блюд, обсуждая это с туроператорами.

Уточняется, что жителям гостиниц не разрешат самостоятельно класть в тарелки блюда в ресторанах — это будет делать обслуживающих персонал. Таким образом, удастся соблюдать санитарные правила и меры профилактики заболевания COVID-19.

В настоящее время в Турции соблюдается строгий локдаун. Однако появилась информация о его возможной отмене 17 мая и новом притоке туристов из зарубежных стран. Отмечалось, что некоторые ограничения могут остаться — в частности, посетителям предлагалось бы заказывать еду по меню вместо шведского стола.