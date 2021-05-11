Мужчина получил госпомощь, купил на нее Ferrari и попал под арест

Американский предприниматель купил несколько дорогих спорткаров на средства, которые власти выделили ему в рамках программы помощи предприятиям в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщает портал USA Today.

38-летний Мустафа Кадири (Mustafa Qadiri) попал под арест по подозрению в мошенничестве. Прокуратура США сообщила, что он подал поддельные заявки на получение займа в три банка от имени четырех компаний, которые на самом деле не существовали. Согласно обвинительному заключению, в его заявлениях были фальшивые налоговые декларации и ложная информация о сотрудниках. Так, бизнесмен получил от государства пять миллионов долларов (почти 370 миллионов рублей), однако потратил эти деньги на роскошный отпуск и покупки автомобилей Ferrari, Bentley и Lamborghini.

Кадири выдвинули ряд обвинений, среди которых есть банковское мошенничество, мошенничество с использованием электронных средств, кража личных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывание денег. При этом герой материала не признал свою вину. Адвокат предпринимателя отказался от комментариев.

По информации издания, окружной судья США назначила суд присяжных на 29 июня. Кадири был освобожден под залог в размере 100 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей).

Аналогичная ситуация произошла в июле 2020 года. Американский бизнесмен из Майами подал заявку на выделение 13,5 миллиона долларов в качестве матпомощи от государства. Позже стало известно, что он предпочел купить итальянский спорткар за 318 тысяч долларов.