Кадыров прокомментировал стрельбу в казанской школе

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе, а также «дорогому брату, президенту Татарстана Рустаму Минниханову». ЧП в учебном заведении он прокомментировал в своем Telegram-канале во вторник, 11 мая.

«Я уже неоднократно говорил, что у террористов, направляющих оружие на женщин и детей, нет ни нации, ни религии, ни чести. Это больные животные, которыми движет только желание убивать слабых и беззащитных людей», — сказал он.

Кадыров выразил уверенность в том, что полиция проведет тщательное расследование случившего. «Надеюсь, что суд вынесет самое суровое наказание для преступника по всей строгости закона!» — сказал он.

Во вторник утром в гимназии №175 на улице Файзи в Казани произошла стрельба. В результате пострадали 18 детей и трое взрослых, погибли семь школьников и одна учительница.

Изначально СМИ писали о двоих нападавших, но в Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что стрелявший был один — 19-летний Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что осознал себя богом около двух месяцев назад.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в городе введен режим контртеррористической операции.

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