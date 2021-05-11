Новую лабораторию в Арктике адаптируют к условиям Крайнего Севера

Лабораторию криолитологии Земли и геотехнической безопасности планируют открыть в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Ее научно-технические разработки будут применяться в сложных климатических условиях региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент внешних связей ЯНАО.

«Создавая на базе научного центра лабораторию, автономный округ получает глобальную инженерную структуру с научным сопровождением, которая будет решать инженерные задачи на разных стадиях», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что лабораторию планируется строить в два этапа. Она будет состоять из научного и инженерного подразделений. Для ее работы из разных регионов будут привлечены ученые, которые специализируются на криологии, геофизике, строительстве зданий и линейных сооружений.

Ранее президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости запуска «Северного широтного хода» в ЯНАО. Закончить строительство железнодорожной магистрали должны в 2022 году.