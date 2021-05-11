Глава СБУ назвал Белоруссию потенциальным союзником России во время войны

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов назвал Белоруссию потенциальным союзником России во время войны, передает Replyua.net.

Баканов заявил, что ситуация на границах Украины стабилизировалась, однако там по-прежнему находятся около 100 тысяч российских военнослужащих.

«Можем выделить пять основных направлений. Но не стоит забывать Беларусь, которая является потенциальным союзником РФ, в случае, если Российская Федерация будет реализовывать план вторжения в Украину», — утверждает Баканов.

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По его словам, 65 процентов украинской границы уязвимы. «Остальные 35 процентов на западном направлении также требуют особого внимания. Поскольку Россия активно использует и подпитывает националистические движения в этих странах для того, чтобы влиять на ситуацию в Украине», — цитирует Баканова «КП в Украине».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия перестала «бряцать оружием», но в любой момент снова может начать делать это.

В конце марта началось очередное обострение ситуации в Донбассе. Самопровозглашенные республики и Киев обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

Украина также заявляла, что Россия наращивает военное присутствие в регионе. Москва отрицала обвинения и подчеркивала, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в Москве рассчитывают, что лидеры Германии и Франции убедят президенты Украины Владимира Зеленского прекратить огонь в Донбассе.