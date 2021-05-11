Россиянам раскрыли варианты бюджетно слетать в Сочи

Бюджетно полететь в Сочи россияне могут сразу же после окончания майских праздников — минимальная стоимость авиабилета для одного человека с вылетом из Москвы начинается от 1,5 тысячи рублей. К такому выводу пришли эксперты портала Tourdom.ru, которые проанализировали тарифы на перелеты различных авиакомпаний.

Специалисты раскрыли, что самый бюджетный авиабилет без багажа с ночным вылетом из московского аэропорта «Внуково» 12 мая обойдется туристу в 1499 рублей. Ближе к выходным стоимость перелета увеличивается.

Доступные варианты улететь в Сочи для жителей Екатеринбурга и Санкт-Петербурга начинаются от трех тысяч рублей — рейс из северной столицы без багажа с отправлением 12 мая обойдется в 3148 рублей.

Отмечается, что бюджетные обратные билеты найти сложнее, но тем не менее возможно. Так, вернуться в Москву 20 мая можно за 2,2 тысячи рублей — за багаж придется доплатить около одной тысячи рублей. Возвратный рейс на ту же дату в Санкт-Петербург обойдется в 3,5 тысячи рублей. В Екатеринбург же эксперты советуют улетать 19 и 21 мая — купить авиабилет можно будет за две тысячи рублей.

Ранее в апреле россиянам раскрыли оптимальную стоимость летнего отдыха в Красной Поляне. Так, средняя цена проживания в горных отелях курорта начинается от 5,5 тысячи рублей за двоих на три ночи.