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Мишустин 40 раз упомянул Путина в докладе о деятельности правительства

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Правительство РФ / Globallookpress.com

Премьер-министр Михаил Мишустин 40 раз упомянул президента России Владимира Путина в своем докладе о деятельности правительства в 2020 году. Расшифровка его выступления опубликована на сайте правительства.

Мишустин в своей речи 38 раз произнес слово «президент» и два раз упомянул Путина в качестве «главы государства». В частности, он напомнил о внесении поправок в Конституцию, предложенных Путиным. «Глава государства определил приоритеты нашей работы. Это забота о семьях и детях. Развитие экономики и создание возможностей для бизнеса», — сказал премьер.

Кроме того, Мишустин отметил, что именно по инициативе президента правительство предусмотрело специальные выплаты для медработников в период пандемии коронавируса. По словам главы правительства, в России «приступили к созданию мощного "санитарного щита", о котором президент говорил в послании».

Также премьер отметил, что в проекте нового бюджета будут заложены параметры для реализации важных социально-экономических инициатив, обозначенных в послании президента Федеральному собранию. «Они позволят сделать жизнь людей лучше, а экономику страны — сильнее», — сказал Мишустин.

Премьер упомянул и о таких инициативах Путина, как увеличение числа бюджетных мест в российских вузах, введение программы туристического кэшбека за поездки по России и продление программы материнского капитала.

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