Большинство кибератак в 2020 году, нацеленных на Россию, осуществлялось с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландов. Об этом РИА Новости рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По его словам, целями хакеров становились объекты, связанные с разработками вакцин, государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта.

В феврале глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом рассказал о ловле хакеров из России и Китая, которая якобы происходит каждый день. По его словам, те «взламывают компьютеры компаний и учебных заведений. Их целью является также жизненно важная инфраструктура, такая как питьевое водоснабжение, банки, телекоммуникационные и энергетические сети», — заявил Акербом.

В августе 2020 года стало известно, что одно из хакерских подразделений ЦРУ функционирует на территории американского генконсульства в немецком городе Франкфурте-на-Майне. Его сотрудники проводят кибероперации в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Эта информация появилась благодаря утечке материалов центра киберразведки ЦРУ. Американские хакеры эксплуатируют уязвимости нулевого дня, взламывают устройства на базе Windows, Android и iOs, а также телевизоры Samsung, превращая их в прослушивающие устройства.

Тогда же сообщалось, что спецслужбы США активно проводят незаконные кибероперации по всему миру, чтобы получить доступ к секретной информации, дипломатической переписке других стран с целью давления на эти страны. Зачастую в подобных кибератаках Запад обвиняет так называемых русских хакеров, не предоставляя при этом никаких доказательств, подтверждающих их слова.