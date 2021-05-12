Король и наследный принц Саудовской Аравии решили стать донорами органов

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд, которому в прошлом году исполнилось 85 лет, зарегистрировался в программе донорства в Саудовском центре трансплантации органов. Вместе с ним в доноры органов записался его сын — наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд, сообщает Саудовское агентство новостей SPA.

По информации издания, к участию в программе донорства органов государственных деятелей побудило желание призвать поданных и резидентов Саудовской Аравии последовать их примеру.

«Это (регистрация короля и наследного принца Саудовской Аравии в программе донорства — прим. «Ленты.ру») служит стимулом для укрепления одной из наиболее важных форм солидарности в саудовском обществе, а также для повышения уровня общественного здравоохранения и повышения эффективности медицинского сектора и уровня успеха в проведении таких сложных операций в будущем», — говорится в сообщении.

Король Салман лично работал над созданием Саудовского центра трансплантации органов, ранее известного как Национальный фонд почек (National Kidney Foundation), чтобы облегчить страдания пациентов с почечной недостаточностью, число которых растет из года в год. Медицинское учреждение считает важным расширять круг доноров и вселять надежду в тех, кто находится в очереди на трансплантацию и чье выздоровление зависит от пересадки здорового органа.

В феврале 2021 года стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд перенес хирургическую операцию. 35-летнему наследнику престола удалили аппендикс.

А летом 2020 года в госпитале побывал сам король Саудовской Аравии. Хранителю двух мусульманских святынь провели сложную операцию по удалению желчного пузыря.