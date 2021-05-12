В Госдуме оценили идею запретить компьютерные игры после стрельбы в Казани

Компьютерные игры сами по себе не могли стать причиной стрельбы в Казани, поэтому ограничивать их продажу — избыточная мера. Так идею запрета видеоигр оценил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«От компьютерных игр какого-то конкретного вреда нет. Если есть какие-то люди с психическими отклонениями, то для них должны быть определённые ограничения, но эти отклонения должны врачи находить», — сказал он.

Свинцов добавил, что полностью ограничить распространение компьютерных игр невозможно в первую очередь технически. Он подчеркнул, что многие люди играют в видеоигры, но не становятся преступниками.

«Мы видели видео допроса этого молодого человека, где он явно невменяемый. Что привело к такому состоянию? Мне сложно сказать, я не врач. В любом случае надо разбираться. Я сомневаюсь, что к этому привели какие-то его увлечения компьютерными играми. Скорее всего, это какая-то неудовлетворенность жизнью, а это, скорее всего, вызвано не очень комфортными отношениями в семье, может быть, не очень адекватными отношениями в школе», — сказал Свинцов.

Во вторник,11 мая, в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в городской гимназии №175, в результате нападения на школу госпитализированы 23 человека. Девять человек погибли.