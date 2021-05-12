Болезненный котенок оказался редчайшей «кошкой-оборотнем»

Болезненный котенок жительницы американского штата Мэн оказался здоровой и редкой кошкой-оборотнем. Об этом сообщает издание The Mirror.

29-летний фотограф Брианна Уолтон (Brianna Walton) подобрала двух взрослых кошек. Одна из них родила котят.

Женщина решила оставить себе одного и дала ему кличку Грейси. Когда питомцу исполнилось чуть больше месяца, у него начала выпадать шерсть. Уолтон решила, что котенок серьезно болен.

За две недели котенок лишился большей части шерсти, и хозяйка отнесла его к ветеринару. «Врач осмотрел животное и, не проводя никаких тестов, заключил, что Грейси здоров, и ей не требуется медицинская помощь», — рассказала Уолтон. Оказалось, что выпадение шерсти вызвано редчайшей генетической мутацией. Таких кошек называют кошками-оборотнями.

Узнав о том, что она является обладательницей уникального животного, американка начала делиться видеозаписями с Грейси в TikTok. Вскоре кошка приобрела вирусную популярность.

Кошки-оборотни, также известные как ликой — это порода домашних кошек, шерсть которых полностью линяет каждые полгода. Из-за этого они становятся похожи на оборотней. Порода появилась вследствие естественной мутации, поэтому ее признают не все фелинологические федерации.

Ранее сообщалось, что мошенники продали паре из французского города Гавр тигренка вместо котенка породы саванна. Они заплатили за питомца около семи тысяч долларов (519,2 тысячи рублей).